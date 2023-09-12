القاهرة - محمد صلاح



تسعى الفنانة رانيا منصور وشقيقتها التوأم نورهان الى الاشتراك معا في عمل فني يكتب خصيصا لهما عن حياة التوائم بشكل تفصيلي لما فيه من مفارقات وغرائب إنسانية وعلاقة روحية.



رانيا ونورهان فاجأتا الوسط الفني بالظهور معا في اكثر من احتفالية فنية بعد أن كان الجميع يظن انهما فتاة واحدة وشاركا معا في الحكاية الرابعة من مسلسل «نصيبي وقسمتك»، بعنوان «بدلة جديدة»، حيث جسد الثنائي دور شقيقتين توأم خلال الأحداث، كما ظهرتا معا في مشهدين من مسلسل «سبع أرواح».



ونورهان هي أحد أفراد فريق عمل الإنتاج لبرنامج «صاحبة السعادة» مع الفنانة إسعاد يونس، ودرست المسرح لكنها تعشق العمل خلف الكاميرا.