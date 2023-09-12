بعد نجاحهما معاً في فيلمي «ماما حامل» و«شوجر دادي»، تعاقدت الفنانة ليلى علوي على ثالث أفلامها مع الفنان بيومي فؤاد، ويحمل اسم «المستريحة»، ويبدو من العنوان أن أحداث الفيلم ستدور في إطار كوميدي حول ظاهرة الاستيلاء على أموال الآخرين بزعم استثمارها في مشروعات تجارية، والفيلم إخراج خالد مرعي، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل وأسماء بقية نجومه خلال الفترة المقبلة.



وحققت ليلى نجاحا كبيرا مع بيومي فؤاد في فيلم «ماما حامل» والذي تصدر قائمة الأكثر تحقيقا للإيرادات وقت عرضه في السينما، وشارك في بطولته كل من: حمدي الميرغني، محمد سلام، نانسي صلاح، هدى الإتربي، سليمان عيد، شريف دسوقي، هدى مجد، إيمان السيد، بدرية طلبة، ياسمين كساب، علاء زينهم، محمد أوتاكا، وعدد آخر من الفنانين، وهو تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.



وتكرر النجاح في فيلم «شوجر دادي» بمشاركة: مي الغيطي، فرح الزاهد، محمد محمود، مصطفى غريب وجوهرة وتامر هجرس وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.



وأوضحت ليلى علوي، حسب موقع «سيدتي نت»: «الجمهور يحب «اللايت كوميدي» النوعية دي مطلوبة، واحنا شعب بنحب نضحك وبنحب الضحك، خاصة إذا كانت الأعمال بسيطة ومش مفتعلة ولذيذة في الإطار الكوميدي».



وواصلت: «أنا عملت كوميدي كتير قبل كده وأنا لسه بعمل دراما، وبحب التنوع دائما، وعملت بعد فيلم «ماما حامل» فيلم «200 جنيه» وبعدين «شوجر دادي» ودلوقتي بجهز لفيلم جديد».



وحول عودتها للدراما التلفزيونية، قالت علوي: «ملقتش النص اللي يجذبني، ويوم ما بنلاقي ورق حلو بنمسك فيه، وأنا بحب السينما لأنها أقل في المجهود، ومش عايزه دراما 30 حلقة، زهقت من هذه الفكرة، وبحب الأعمال القصيرة ذات 15 حلقة أو خمس حلقات».