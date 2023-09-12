ينطلق الثلاثاء المقبل 19 الجاري مؤتمر العلاقات العامة والإعلام في الأزمات والكوارث، في فندق جميرا شاطئ المسيلة.



ويسلط المؤتمر الضوء على مجموعة من المواضيع والقضايا الهامة في مجال العلاقات العامة والإعلام في الأزمات والكوارث، وذلك من خلال استضافة مجموعة من المتحدثين ذوي الخبرة والاختصاص في هذا المجال من الكويت ومن المملكة العربية السعودية ومن لبنان.



ويشمل المتحدثين من الكويت كلا من: د.فواز العجمي (أستاذ الإعلام في جامعة الكويت)، د.حسين إبراهيم (أستاذ العلاقات العامة والإعلام في جامعة الكويت)، د.حسين جرخي (كبير اختصاصيي علاقات عامة وإعلام لدى الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية، وخالد الخليفي (مدرب محترف ومحاضر ومستشار في مجال الاتصالات وعلومها).



وأما المتحدثون من المملكة العربية السعودية فهم: د.عبدالرحمن العبدالقادر، وخالد بن عبدالرحمن آل دغيم.



أما المتحدث من لبنان فهو رولاند أبي نجم.



ومن أهم المحاور التي سيناقشها المؤتمر: استراتيجيات بناء الثقة مع الجمهور ونشر الوعي المجتمعي عند الأزمات، ودور العاملين في العلاقات العامة والإعلام أثناء الأزمات والكوارث، ومهارات ودور الناطق الرسمي في إدارة الأزمات، والعلاقات العامة وإعادة بناء الصورة الذهنية بعد الأزمات، وأثر ذلك على تنمية الاقتصاد والمجتمع (الإعلام السياحي نموذجا)، بالإضافة إلى ورشة عمل تدريبية بعنوان (كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة العلاقات العامة أثناء الأزمات).



ويهدف المؤتمر إلى تعزيز دور العلاقات العامة والإعلام في إدارة الأزمات والكوارث، وتزويد العاملين في هذا المجال بالمهارات اللازمة للتعامل مع هذه الأزمات. كما يهدف إلى تحسين الأداء الوظيفي لدى العاملين في العلاقات العامة والإعلام في مؤسسات القطاعين العام والخاص. ويهدف أيضا إلى التعرف على أهم التحديات التي تواجه إدارات العلاقات العامة والإعلام في أوقات الأزمات والكوارث.