استقبل وزير الصحة د.أحمد العوضي سفير جمهورية الصين الشعبية لدى البلاد تشانغ جيانوي، حيث تناولا سبل تعزيز التعاون بالقطاع الصحي، ومتابعة الخدمات الصحية التي يقدمها الفريق الطبي الصيني في مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الصحي، وذلك وفقا للاتفاقية المبرمة بين وزارة الصحة وجمهورية الصين الشعبية، وتبادل الخبرات المختصة، في مجالي البحث العلمي، والطب التقليدي الصيني.



هذا، وقد ثمن السفير الصيني استمرار نجاح العلاقات الكويتية - الصينية، وما تشهده من تطور كبير، مؤكدا أن العلاقات الثنائية بين البلدين تعد نموذجا مثاليا، باعتبار الكويت من أولى الدول الخليجية التي تستقطب فريقا طبيا صينيا، يعمل في مستشفياتها، وذلك منذ عام 1976.



من جانبه، قام وزير الصحة باستقبال الفريق الطبي الصيني في البلاد، مشيدا بجهودهم المميزة، وما يقدمونه من خدمات علاجية للمرضى، متمنيا لهم التوفيق والسداد.