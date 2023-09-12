

حنان عبد المعبود



أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) أنها ما زالت مستمرة في عملية تسلم إقرارات الذمة المالية للمشمولين بنظام الذمة المالية. وأكدت على ضرورة التزام الفئات الواردة في المادة (2) من القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية بالمواعيد المحددة قانونا لتقديم إقرارات الذمة المالية، والتي تنص على تقديم الخاضعين للإقرار الأول خلال 60 يوما من تاريخ تولي المنصب، وتحديث الإقرار خلال 60 يوما من نهاية كل ثلاث سنوات لمن بقي من منصبه، والإقرار النهائي خلال 90 يوما من تاريخ ترك المنصب أو زوال الصفة.