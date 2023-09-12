

قالت المدير العام للإدارة المركزية للاحصاء بالإنابة منية القبندي إن الكويت شاركت أمس الاثنين في الاجتماع الـ 10 للجنة الدائمة لشؤون العمل الإحصائي الخليجي، حيث جرى مناقشة منظومة الحماية الاجتماعية بدول مجلس التعاون ومشاركة المرأة الخليجية في التنمية.



وأضافت القبندي، في اتصال هاتفي مع «كونا»، أن الاجتماع الذي عقد في مقر مركز الإحصاء الخليجي في العاصمة العمانية مسقط بحث مشروع قياس الاقتصاد الرقمي وبناء قواعد بيانات للسوق الخليجية المشتركة.



وأوضحت أن الاجتماع ناقش مجموعة من الموضوعات من بينها تطوير منظومة العمل الإحصائي الخليجي وتعزيز التعاون المشترك بين دول المجلس للارتقاء بالعمل الإحصائي وتحقيق الدعم والتنسيق في المجالات الإحصائية كافة.