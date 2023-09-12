twitter facebook whatsapp viber telegram email أفراح السبيعي الثلاثاء 2023/9/12 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 2291 A+ A- استمع المعرس محمد عايدرئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون مهنئاالنائب السابق مسلم البراك مباركاالعميد ركن خالد شجاع مهنئا بالمناسبة السعيدة(متين غوزال)الوزير السابق شريدة المعوشرجي مباركاصطام الجلال ومبارك الهباس يهنئانالنائب السابق حسين براك مهنئام. عبدالعزيز العتيبي مباركاسالم العصفور ومحمد العصفور ونايف المطيري وجزا العتيبيسلمان بن حمادة مهنئا المعرس ووالدهفالح الصايل يقدم التهانيفهد كريدي ومبارك كريدي يباركانعلي عبدالله السبيعي من قطر يقدم التهانيخالد خلف العتيبي وضيدان ناصر يباركانعايض بوخوصة مباركاراكان القريشي مهنئا المعرس محمد عايدمانع بن نباش مباركافهيد الشريان مباركاالعميد ابراهيم الحرفان مهنئاعبدالله حزام السبيعي مهنئا بالمناسبة السعيدةمحمد فواز الطلال مباركافيصل البوص ومصلح القريشي يباركان احتفل محمد عويس السبيعي وعايد عويس السبيعي بزفاف ابنــهم محــمد عايــد، وذلـــك بحضور جمع من الشخصيات والأهـــــــــل والأصــــدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بــالمـنــاسـبــة السعيدة. ألف مبروك.