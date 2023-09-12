احتفل محمد عويس السبيعي وعايد عويس السبيعي بزفاف ابنــهم محــمد عايــد، وذلـــك بحضور جمع من الشخصيات والأهـــــــــل والأصــــدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بــالمـنــاسـبــة السعيدة.



ألف مبروك.