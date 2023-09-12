

استعرض القائم بأعمال مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية د.مانع السديراوي ملامح من إنجازات المعهد خلال العام 2022-2023، مشيدا بأداء الفرق البحثية التي عملت في عشرات المشاريع والدراسات عبر أربعة مراكز بحثية متخصصة، هي: مركز أبحاث البترول، ومركز أبحاث المياه، ومركز أبحاث الطاقة والبناء، ومركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية، وأثنى كذلك على ما تقدمه قطاعات المعهد المساندة.



وقال السديراوي إن المعهد يحتل مكانة علمية متقدمة، ويحظى بسمعة عالمية جيدة، وتنال أبحاثه ودراساته المرتبطة بالتنمية ومعالجة المشكلات بتقدير واسع، وهو يمتلك قدرات علمية متميزة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ويضم خبرات لها مكانتها على المستوى الدولي، لافتا إلى أن مؤسسات علمية وطنية وإقليمية ودولية استفادت من بحوث المعهد واستشاراته.



وأكد أن عدد الأنشطة البحثية للعام 2022-2023 بلغ 237 مشروعا بحثيا لصالح مؤسسات وهيئات من القطاعين العام والخاص بعوائد تنموية مختلفة، كما أنه قدم 40 مشروعا من الاستشارات والدراسات والخدمات الفنية والتقنية، وفي سياق تعزيز التعاون والشراكة مع مؤسسات وجامعات دولية أبرم المعهد 18 مذكرة تفاهم واتفاقيات جديدة مع جهات محلية وإقليمية ودولية. وذكر أن المعهد واصل الاهتمام بزيادة معدلات النشر العلمي باعتباره من أدوات قياس مكانة المؤسسات البحثية والمشتغلين فيها، ومن معايير تحديد جودة البحث العلمي وأصالته، كما أنه يفتح آفاقا واسعة نحو الاستفادة من نتائج البحث والتطوير والاستثمار به، وبين أن باحثي المعهد قاموا بتقديم 86 ورقة علمية في مؤتمرات تخصصية محليا وعالميا، ونشر 158 منشورا علميا في المجلات العلمية، وهو ما يساهم في تعزيز حضور نتائج أبحاث المعهد على مستوى دولي.



من جهة أخرى، أشار د.السديراوي إلى أن عدد عملاء المعهد 35 عميلا محليا وإقليميا ودوليا للعام 2022-2023، مما يتيح فرص تبادل المعرفة والخبرات في حقول المعرفة والتكنولوجيا والابتكار في العالم.



وحول براءات الاختراع التي أضافها المعهد خلال هذا العام لسجله، قال القائم بأعمال المدير العام د.مانع السديراوي إن المعهد نجح في تسجيل 4 براءات اختراع جديدة في مكتب براءات الاختراع بالولايات المتحدة الأميركية لمركز أبحاث المياه، ومركز أبحاث البترول ومركز أبحاث الطاقة والبناء، ليصل عدد براءات الاختراع التي حاز عليها المعهد منذ عام 2010 حتى الوقت الحالي إلى 54 براءة اختراع. وأشار السديراوي الى أن المعهد يواصل اهتمامه بتطوير قدرات العاملين به من أجل الحفاظ على التميز العلمي لأبنائه الباحثين، وذلك من خلال نظام البعثات، حيث أنهى هذا العام 11 مبتعثا، منهم 6 حصلوا على درجة الدكتوراه، و4 ماجستير ومبتعث بكالوريوس، كما أتم عدد 184 طالبا وطالبة الدورات التدريبية الصيفية والربيعية التي يقدمها المعهد سنويا.