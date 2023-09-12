

دارين العلي



وافق الجهاز المركزي للمناقصات العامة على ترسية مشروع توسعة محطة الصبية الكهربائية، عبر توريد وتركيب وتشغيل وصيانة وحدات توربينية غازية تعمل بنظام الدورة المركبة لزيادة الطاقة الكهربائية بموقع محطة الصبية بـ 900 ميغاواط.



وقد تمت الترسية على الشركة الفائزة بالمناقصة بمبلغ إجمالي وقدره 257.558 مليون دينار بعد أن طلبت الوزارة من الجهاز في وقت سابق إعادة النظر في مبلغ الترسية منذ بداية العام الحالي، ووافق الجهاز على طلب الوزارة. ويأتي هذا المشروع في اطار عمل الوزارة لطرح مشاريع التوسع في إنتاج الطاقة والمياه للتوافق مع التوسعات العمرانية في البلاد.



وفي سياق منفصل، حصلت الوزارة على موافقة الجهاز بطرح مناقصة لتوريد وتركيب وتشغيل نظام الخلايا الكهروضوئية على مظلات السيارات ومباني محطات القوى الكهربائية في المنطقة الجنوبية. ويأتي مشروع المناقصة ضمن سلسلة من المشاريع الخاصة بالطاقة المتجددة والتي تعمل من خلال الألواح الكهروضوئية، اذ يهدف لإنتاج 3 ميغاواط في الساعة لتغذية المواقع التي سيتم تركيب الألواح بها بالطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة بدلا من الطاقة المتولدة من الوقود الاحفوري التقليدي وتوفير الأموال الموجهة لهذا الغرض.



وبينت أن الوزارة من خلال هذا العقد سوف تقوم بتوليد الطاقة الكهربائية من المصادرة المتجددة التي تكفي إنارة المباني والمواقف الخاصة بالموظفين على مدار الساعة من خلال الألواح التي سيتم تركيبها على مظلات مواقف السيارات.