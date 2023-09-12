

أعلن نائب رئيس مجلس إدارة جمعية عطاء للعمل الإنساني أحمد مرزوق العجران أن الجمعية أطلقت حملة عاجلة لإغاثة المتضررين من الزلزال في المغرب.



وأوضح أن الحملة تهدف إلى توفير الاحتياجات الضرورية من خيام ومواد غذائية وصحية للمنكوبين.



وأشار إلى أن الزلزال تسبب بأضرار جسيمة في عدة مدن، خاصة في مدينة مراكش وما حولها وأكادير، حيث تجاوز عدد الوفيات ألفي حالة، والمتضررين أكثر من 300 ألف شخص.



وأكد أن التنفيذ سيتم تحت إشراف وزارة الشؤون وبالتعاون مع المؤسسات المنفذة المعتمدة في منظومة وزارة الخارجية.



ودعا العجران للتبرع للحملة، مستشهدا بحديث النبي ﷺ: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى».