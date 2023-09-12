

أعلنت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي (KFAS) أسماء الفائزين بجائزة «جابر الأحمد للباحثين الشباب» في دورتها الـ 33 لعام 2022، والتي تمنحها سنويا للباحثين الكويتيين الذين يحملون درجة الدكتوراه وتبلغ قيمتها 10 آلاف دينار.



وقالت المؤسسة إنه في مجال العلوم الطبية والطبية المساعدة فاز بالجائزة د.محمد حيدر جمال الذي يعمل أستاذا مشاركا في قسم الجراحة بكلية الطب في جامعة الكويت والحاصل على البورد الكندي والأميركي في الجراحة، مضيفة أنه نشر 64 بحثا علميا في مجلات علمية محكمة وثلاثة كتب وثلاثة فصول في كتب طبية.



وأفادت بأنه فاز بالجائزة في مجال العلوم الطبيعية والرياضيات د.ضاري عادل الحويل الذي يعمل أستاذا مشاركا في قسم علوم المعلومات بكلية العلوم الحياتية في جامعة الكويت والحاصل على الدكتوراه في إدارة نظم المعلومات من جامعة ماريلاند الأميركية مبينة أنه نشر 45 بحثا علميا في مجلات محكمة، كما أنه زميل في الأكاديمية الدولية للمعلوماتية والعلوم الصحية والجمعية الأميركية للمعلوماتية الطبية.



وأوضحت أنه فاز بالجائزة في مجال العلوم الهندسية د. يوسف يعقوب العسيري الذي يعمل باحثا في برنامج إدارة السواحل بمركز علوم البيئة والعلوم الحياتية في معهد الكويت للأبحاث العلمية والحاصل على الدكتوراه في هندسة المياه من جامعة كارديف في المملكة المتحدة، مضيفة أنه نشر 18 بحثا علميا في مجلات علمية.



وقالت إنه في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية فاز بالجائزة د.عبدالله راشد الشبلي الذي يعمل أستاذا مشاركا بقسم القانون الخاص في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، والحاصل على الدكتوراه في القوانين الاقتصادية وحوكمة الشركات من جامعة ليدز في المملكة المتحدة، مبينة أنه نشر 15 بحثا علميا في مجلات محكمة وستة كتب.



وأضافت أنه في مجال العلوم الإدارية والاقتصادية، فاز بالجائزة د.عبدالله جواد سلطان الذي يعمل أستاذا مشاركا قي قسم التسويق بكلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت، والحاصل على الدكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة واشنطن الأميركية، مبينة أنه نشر 17 بحثا علميا في مجلات محكمة.



وأعربت المؤسسة عن تمنياتها للفائزين بتحقيق المزيد من النجاح البحثي الذي يعكس الصورة المشرفة للباحثين الكويتيين وعطائهم المتميز ودورهم في إثراء العلم في مختلف مجالاته.



يذكر أن جائزة «جابر الأحمد للباحثين الشباب» أنشئت عام 1988 تحت مسمى جائزة «الإنتاج العلمي» تحقيقا لمبادرة الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، طيب الله ثراه، لتكريم العلماء الباحثين الشباب من الكويتيين الذين يحملون درجة الدكتوراه في مختلف حقول المعرفة، وتشجيعهم على زيادة نشاطهم العلمي بما يعود بالفائدة والمنفعة على المجتمع.