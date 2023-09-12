في إطار تعزيز وتطوير التواصل مع العملاء ضمن خطة تسويقية شاملة تهدف إلى تعريف جمهور العملاء بالمنتجات والخدمات المصرفية المتكاملة التي يقدمها البنك التجاري الكويتي، تواجد فريق المبيعات المباشرة التابع لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في مجمع الأفنيوز، لإطلاع رواد المجمع على أحدث المنتجات والخدمات المصرفية الرقمية المطورة والعروض التسويقية والترويجية التي يقدمها البنك لجميع شرائح العملاء.



هذا، وقد حظي جناح البنك في «غراند بلازا» الأفنيوز بالإقبال والنجاح، حيث توافد رواد المجمع على الجناح، وقام فريق المبيعات المباشرة بتعريفهم على عرض تحويل الراتب الذي يوفر مزايا متعددة وهدية نقدية تصل لغاية 2000 دينار وبطاقات ائتمانية وغيرها من خدمات الدفع غير التلامسية، بالإضافة إلى العديد من الحسابات والبطاقة مسبقة الدفع التي يوفرها البنك والتي تلبي احتياجات شرائح العملاء كافة. كما حرص فريق المبيعات المباشرة على توعية الجمهور بأهمية توخي الحذر وعدم الإفصاح عن معلوماتهم المصرفية لأي شخص في إطار مكافحة عمليات الاحتيال التي قد يتعرض لها عملاء البنوك وتجاوبا مع حملة لنكن على دراية التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك الكويتية واتحاد مصارف الكويت لتثقيف عملاء البنوك بالعمليات المصرفية مع أهمية حماية معلوماتهم وبياناتهم المصرفية.



والبنك التجاري الكويتي يحرص دائما على عرض منتجاته وخدماته المصرفية الرقمية التي تناسب جميع شرائح المجتمع في مثل هذه الفعاليات، فضلا عن إطلاع جمهور العملاء على الخصومات مع شركائه التجاريين بما يحقق الاستفادة لعملائه على مدار العام.



ويمكن للعملاء الاطلاع على كل المزايا التي يوفرها البنك من خلال صفحة البنك على الإنترنت ومن خلال تطبيق البنك على الهواتف الذكية CBK Mobile App، والتواصل عبر خدمة الواتساب على رقم 888225-1 أو زيارة أقرب فرع للتجاري وسيكون موظفو البنك في خدمتهم وعلى استعداد تام للرد على كافة استفساراتهم.