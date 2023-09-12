شاركت غرفة تجارة وصناعة الكويت في الاجتماع (62) لمجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، واجتماعات الدورة (134) لمجلس اتحاد الغرف العربية واللذين انعقدا يومي 10 و11 سبتمبر 2023، في العاصمة البحرينية المنامة بمشاركة رؤساء الاتحادات والغرف الخليجية والعربية.



وقد ترأس وفد الغرفة رئيس مجلس الإدارة محمد الصقر، وبمشاركة كل من: عضو مكتب الغرفة أسامة النصف، ورئيس لجنة المالية والاستثمار في الغرفة السيدة وفاء القطامي، وعضو مجلس إدارة الغرفة د.محمد كاكولي، ومدير عام الغرفة رباح الرباح، ومدير إدارة العلاقات التجارية فهد الصغير، ومدير إدارة العلاقات العامة والمعارض خالد المانع.



وتضمن جدول أعمال الاجتماع (62) لمجلس اتحاد الغرف الخليجية، التصديق على محاضر الاجتماعات السابقة، كما تمت مناقشة أبرز القضايا الاقتصادية المستجدة في ظل التغيرات والتطورات العالمية المتلاحقة وتداعياتها الاقتصادية والتركيز على أهمية العمل على تعزيز نمو الاقتصادات الخليجية وضمان استقرارها وتطورها وتكاملها.



وجدد اجتماع الغرف الخليجية التأكيد على أهمية ودور القطاع الخاص الخليجي وتطلعه للإسراع في تنفيذ كافة مبادرات ومشاريع وبرامج التكامل الاقتصادي الخليجي كالاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.



واستمرارا للتنسيق المشترك، التقى رؤساء الاتحادات والغرف الخليجية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، وذلك في إطار العمل على توثيق أواصر التعاون بين اتحاد الغرف الخليجية والأمانة العامة لمجلس التعاون.



وقد تمت متابعة مخرجات لقاء رؤساء وأعضاء الغرف الخليجية مع وزراء التجارة والصناعة بدول المجلس والتي تطرقت لوضع آلية لتوفير حاضنات أعمال للمشاريع الرقمية والذكاء الاصطناعي الناشئة، والتأكيد على أهمية قانون الامتياز التجاري، وإنشاء وحدة المحتوى الخليجي، والإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التعريف الموحد للمنتج الوطني، إضافة إلى متابعة آخر المستجدات حول موضوع الهيئة القضائية الاقتصادية الخليجية.



ومن جهة ثانية، شارك وفد الغرفة برئاسة الصقر في اجتماعات مجلس اتحاد الغرف العربية في دورته (134) والذي استهل باعتماد جدول الأعمال والتصديق على قرارات وتوصيات الدورة السابقة للاتحاد، فيما استعرض الاجتماع نشاط الاتحاد خلال الفترة الماضية وسط التأكيد على أهمية مضاعفة جهود متابعة مشروعات المسيرة التنموية وترسيخ العلاقات الأخوية العربية وتعزيز التعاون المشترك وتفعيل دور القطاع الخاص لتحقيق المزيد من الإنجازات التنموية التي تخدم كافة أقطار المجتمع العربي.



وفي ظل التطورات المتسارعة والأزمات العالمية المتلاحقة، تطرق المشاركون إلى معوقات التجارة العربية البينية في ظل التحول الرقمي واحتياجات التنمية المستدامة، بالإضافة إلى التحديات المستجدة في التجارة والخيارات والفرص المتاحة أمام الاقتصاد العربي، مع الدعوة إلى العمل على تحقيق التكامل وتعزيز التنسيق المشترك، كما تم بحث مستجدات الأمن الغذائي العربي في ظل التحديات العالمية، والاطلاع على التحضيرات الجارية لإقامة الفعاليات الاقتصادية العربية المزمع عقدها خلال السنة الحالية ومنها: منتدى القطاع الخاص العربي الذي سيعقد في موريتانيا تحضيرا للقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية، والاجتماع الثالث عشر لمجلس الأعمال العربي الروسي ومعرض أرابيا اكسبو الذي سيعقد في سلطنة عمان في ديسمبر المقبل.



كما شاركت الغرفة باجتماع لجنة شؤون الغرف العربية الأجنبية المشتركة، والذي عقد على هامش اجتماع مجلس اتحاد الغرف العربية في العاصمة البحرينية المنامة.