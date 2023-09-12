وقّع بنك بوبيان شراكة حصرية مع المبادر يوسف العمران والمعروف إعلاميا باسم «بوجراح» بهدف القيام بمجموعة من المبادرات الاجتماعية والبيئية التي تركز على حماية النظام البيئي لتنضم هذه الشراكة إلى برنامج المسؤولية الاجتماعية للبنك والتفاعل مع مختلف شرائح المجتمع.



وتتضمن اتفاقية الشراكة الحصرية قيام بنك بوبيان بالتعاون مع المبادر بوجراح بمجموعة من المبادرات الاجتماعية التطوعية والبيئية الهادفة إلى لنشر الوعي البيئي وتطبيق الاستدامة وفق معاييرها العالمية وذلك ضمن الحملة التي أطلقها يوسف العمران تحت شعار (#بوجراح_يغير).



وبهذه المناسبة، قال مدير أول إدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية وليد الصقعبي: «يسعدنا أن نعلن عن انضمام المبادر الكويتي بوجراح وفريق عمله لبرنامج بنك بوبيان للمسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة من خلال شراكة حصرية ليمثل بذلك بنك بوبيان نواة ارتكاز لدعم سلسلة من المبادرات والأفكار الجديدة التي ترفع درجة الحس الوطني لدى المجتمع».



وأضاف أن هذه الشراكة تأتي لتعزز مكانة بنك بوبيان الرائدة في المسؤولية الاجتماعية ودوره في التشجيع على التغيير الإيجابي، وتؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح للخروج من الإطار التقليدي المتعارف عليه سواء من حيث نوعية المبادرات التي نطلقها أو الشرائح التي نستهدفها سواء داخل الكويت أو خارجها.



وأشار الصقعبي إلى أن بنك بوبيان كان من أوائل الجهات الداعمة والمشاركة في مبادرات بوجراح الاجتماعية والتطوعية، حيث قام البنك بمشاركة مجموعة من موظفيه بتركيب مرابط بحرية في جزيرة أم المرادم للحفاظ على الشعاب المرجانية والحياة البحرية في الكويت بما يعزز التزامه باتباع مؤشرات الاستدامة البيئية.



من جانبه، قال المبادر يوسف العمران: «أود أن أعرب عن شكري وامتناني لبنك بوبيان عن شراكته ودعمه لمبادرات التغيير كذلك دعمه للشباب الكويتي المحب للتغيير الإيجابي، مشيرا إلى أن تبني بوبيان لهذا البرنامج خطوة تؤكد مدى المسؤولية الاجتماعية التي يتمتع بها البنك».