ينتظر عشاق شركة «آبل» الأميركية مؤتمرها السنوي المزمع عقده مساء اليوم، والذي يتوقع أن تعلن خلاله مجموعة جديدة من أجهزتها، من بينها «آيفون 15»، حيث يعقد المؤتمر الذي أعلنت عنه «آبل» رسميا الأسبوع الماضي، في مقر الشركة الرئيسية بولاية كاليفورنيا.



وقالت شبكة «سي إن إن» الأميركية، إن الشركة ستزيح النقاب عن هاتف «آيفون 15» الجديد، فيما يمكن أن يكون «التغيير الأكبر في تصميم الهاتف منذ 11 عاما»، وكانت «آبل» تضيف تغييرات تدريجية على هاتفها الذكي، الذي تكشف عنه سنويا، مثل عمر ونظام البطارية، لكن يتوقع هذا العام أن يأتي الهاتف بمنفذ شحن «يو إس بي - سي» للمرة الأولى.



وتأتي هذه الخطوة بعد أقل من عام من تصويت الاتحاد الأوروبي لصالح الموافقة على تشريع يلزم شركات الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والكاميرات الرقمية ومكبرات الصوت المحمولة، وغيرها من الأجهزة الصغيرة، بدعم الشحن عبر منفذ «يو إس بي - سي» بحلول عام 2024.



ويهدف القانون الأول من نوعه إلى تقليل عدد أجهزة الشحن التي يجب على المستهلكين التعامل معها عند شراء جهاز جديد، والسماح للمستخدمين بشحن هذه الأجهزة عبر كيبلات، حتى لو تم إنتاجها من قبل شركات مصنعة مختلفة. وبحسب «سي إن إن»، فإنه من المحتمل أيضا أن يؤدي التغيير في منفذ الشحن إلى ظهور موجة من ملحقات الشحن، ربما بألوان مختلفة، كما يتوقع أن يشمل «آيفون 15» الجديد، ميزة «داينامك آيلاند» التي توفر نافذة تفاعلية للتنبيهات والإشعارات وعناصر التحكم المختلفة، بدلا من سحب الشاشة من الأعلى للأسفل للحصول عليها، كما هو الحال في «آيفون 14 برو».



ومن المتوقع أيضا أن تضم طرازات «برو» الجديدة، أحدث شريحة من آبل، وهي «أيه 17» بتقنية 3 نانومتر، والتي يمكن أن توفر معالجة أسرع وبطارية تدوم لفترة أطول.



ويشمل المؤتمر أيضا إطلاق أجهزة أخرى، بما في ذلك «إير بودز» وساعات «آبل» الذكية. ومن المحتمل أن نشهد الظهور الأول للجيل التاسع من ساعات «آبل»، وربما الجيل الثاني من الساعة الذكية «إلترا 2» الأقوى، والمخصصة للرياضة.