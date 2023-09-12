أعلن المركز المالي الكويتي «المركز» عن نجاحه في التخارج من عقار صناعي بمدينة فينلو الهولندية، والذي يعكس حرص «المركز» على توفير خيارات استثمارية مستقرة ومتنوعة وعوائد مستدامة للعملاء والاستفادة من الفرص المتاحة عالميا.

وقد تمكن فريق العقار الدولي في «المركز» من استكمال عملية تطوير وتأجير وبيع العقار المذكور والذي تبلغ مساحته 21،500 مترا مربعا، محققا عوائد مرتفعة للمستثمرين على الرغم من التحديات الاقتصادية، مدفوعا بالاختيار الدقيق للأسواق ونوعية المشاريع والشركاء بناء على دراسات وأبحاث متعمقة، والكفاءة في تنفيذ المشروع ومتابعته. وحقق التخارج معدل عائد داخلي بلغ 11.89% وعائدا على الاستثمار بواقع 1.35 ضعف رأس المال.

وقد بدأ المشروع في ديسمبر 2020، ويتميز بموقعه الاستراتيجي في مدينة فينلو في هولندا، والتي تعتبر مركزا صناعيا مهما في أوروبا وقريبة من الحدود مع ألمانيا، مع سهولة الوصول إلى واحدة من كبرى المناطق الحضرية في أوروبا، وهي شمال الراين وستفاليا.

وقد تضمنت خطة استثمار «المركز» في المشروع شراء الأرض وتطويرها لتكون منشأة صناعية ذات جودة من الفئة (أ). وتعليقا على إعلان التخارج، قال العضو المنتدب في شركة مار-جالف، الذراع العقارية لـ«المركز» في الولايات المتحدة الأميركية سامي شبشب: «يمثل هذا الإنجاز المشروع العقاري الدولي رقم 86 في جميع أنحاء العالم.

ونحرص على التنويع في الاستثمارات للحصول على فرص جديدة في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا تتماشى مع استراتيجياتنا الاستثمارية. ونعتمد في «المركز» فلسفة استثمارية خاصة قائمة على القطاعات والاستراتيجيات، والتي نقوم من خلالها بتحديد ورصد الفرص الواعدة بناء على اتجاهات السوق والتوقيت المناسب».



من جانبه، قال نائب رئيس أول إدارة العقار الدولي في «المركز» سعدون السبت: «نفخر بالتخارج الناجح الذي حققناه الذي يعتبر ثاني تخارج للمركز في 2023، وذلك في ظل التقلبات في الأسواق العالمية.

ويمثل هذا الإنجاز أيضا سابع تخارج للمركز في أوروبا خلال السنوات الأربع الأخيرة. ويؤكد هذا المشروع على الجهود الدؤوبة لإدارة العقار الدولي بالمركز لاغتنام الفرص العقارية الواعدة.

ونحن نسعى إلى توسيع محفظتنا الاستثمارية، من خلال انتقاء مشاريعنا الاستثمارية بعناية واختيار الشركاء الذين يتمتعون بميزات تنافسية فريدة».



وخلال الأشهر الـ 18 الماضية، استثمر «المركز» نحو 145 مليون دولار في قطاعات متنوعة، مثل الوحدات السكنية، والقطاع الصناعي، وسكن كبار السن من خلال الاستثمار المباشر والتمويل الاستثماري العقاري (ميزانين)، بالإضافة إلى أنه خلال النصف الأول من عام 2023، قدم «المركز» لأول مرة مشروعا استثماريا من خلال التمويل الاستثماري العقاري (ميزانين)، بالشراكة مع مطور عقاري عالمي مرموق.



وبلغت قيمة الأصول العقارية الدولية التي يديرها «المركز» نحو 783.6 مليون دولار حتى الربع الثاني من عام 2023، منها 61% في الولايات المتحدة الأميركية و39% في أوروبا. وقد كان أداء هذه المشاريع قويا، لاسيما في الآونة الأخيرة، حيث بلغ متوسط العائد 22.9% عبر 14 مشروعا تطويريا منذ العام 2020.

وبالرغم من تركيز إدارة العقار الدولي على استراتيجية نمو شاملة، إلا أنها قد أظهرت مرونة كبيرة للتكيف مع ظروف السوق المتغيرة، عبر إطلاقها مؤخرا لبرنامج التمويل الاستثماري العقاري (ميزانين) من خلال مشروعين منذ بداية عام 2023. ويعود نجاح «المركز» في مجال الاستثمار العقاري إلى حرصه على إقامة شراكات طويلة الأمد مع مطورين عقاريين وشركاء من ذوي الخبرة والمعرفة المتعمقة بالأسواق المستهدفة.