أعلنت شركة ميزان القابضة عن تعيينها عمر صمود مديرا ماليا للمجموعة اعتبارا من 10 الجاري، حيث يحمل صمود خبرة إقليمية واسعة تزيد على 35 عاما وتمتد عبر أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في شركات عالمية مثل نستله، بي دبليو سي وتيتراباك.



وقد انضم عمر صمود إلى ميزان بعد أن كان يشغل منصب المدير المالي لشركة نستله ووترز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، ويتمتع بخبرة مالية واستثمارية متنوعة، حيث قاد العديد من مشاريع تحويل الأعمال وعمليات الاندماج والاستحواذ عبر تسع أسواق تجارية رئيسية. ويأتي تعيينه خلفا للمدير المالي السابق للمجموعة نبيل بن عياد والذي كان يشغل المنصب منذ ديسمبر 2020، والذي كان له دور أساسي طوال فترة جائحة كوفيد-19.



وبهذه المناسبة، قال نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة ميزان القابضة محمد جاسم الوزان: «أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى نبيل بن عياد على عطائه وإخلاصه لخدمة شركة ميزان القابضة ومساهميها منذ انضمامه للشركة في عام 2019، متمنين له دوام التوفيق والنجاح في حياته المهنية ومساعيه المستقبلية».



وأضاف الوزان: «ويسعدني بالنيابة عن جميع أعضاء مجلس الإدارة والفريق الإداري وجميع الزملاء في شركة ميزان القابضة، أن أرحب بانضمام عمر صمود إلى الفريق التنفيذي لمجموعة ميزان القابضة، متطلعين إلى العمل معه لخدمة عملاء ميزان ومساهميها وشركائها».



تجدر الإشارة إلى أن عمر صمود يحمل درجة الماجستير في علوم الكمبيوتر (DEA الرياضيات، الحاسوب، القرار والتنظيم)، ودرجة الماجستير في المالية والمحاسبة من معهد الدراسات التجارية العليا. كما أنه حاصل على الدبلوم الفرنسي لمحاسبي الشركات (D.E.S.C.F) من جامعة باريس التاسعة دوفين في فرنسا، ودبلوم تطوير البرامج التنفيذية من المعهد الدولي للتطوير الإداري في سويسرا.