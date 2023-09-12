أعلن بنك وربة عن إطلاق حملة لتأجير السيارات الجديدة «أجرها بلا قيود» تضاف إلى خدماته التي يقدمها لعملائه، حيث يقدم مجموعة من العروض لتأجير سيارات مختارة، وذلك ضمن سياسته التمويلية، وحملاته الترويجية التي عمل على إطلاقها في الفترة الأخيرة.



وفي هذا السياق، قال نائب رئيس المجموعة المصرفية للأفراد بالبنك مساعد مزيد المزيد إن الحملة تتيح الحصول على عدة خدمات ومزايا حصرية مقدمة لعملاء البنك حسب احتياجاتهم، والتي تشارك فيها غالبية وكالات السيارات في الكويت.



وأوضح أن أبرز ما يميز هذه الحملة أنها تشمل باقات تأجيرية مرنة تبدأ من 6 شهور وتمتد إلى 36 شهرا، كما لا يشترط دفعة أولى، ويحصل العميل أيضا على تأمين ذهبي شامل، عداد مفتوح، سيارة بديلة، إمكانية السفر خارج البلاد، مساعدة الطريق والعديد من المزايا الأخرى، كما ستتم إضافة مجموعة من السيارات في كل موسم لتتناسب مع رغبات ومتطلبات عملاء البنك ومنها (العودة إلى المدارس - موسم البر - السفر.. إلخ).



وأشار المزيد إلى أن الحملة تسهم بتوسع مجال التعاون المشترك مع الوكلاء والموردين، فيما تمنح العملاء مميزات تحقق طموحاتهم، وتلبي احتياجاتهم، في إطار مساعي «وربة» في تقديم أفضل الخدمات للعميل بما يسهم في المحافظة على قاعدة العملاء الواسعة، وكذلك استقطاب عملاء جدد، وزيادة حصة «وربة» السوقية وإبراز دوره كمساهم في دفع عجلة الاقتصاد.



واستطرد حديثه بأن إطلاق هذه الحملة يأتي ضمن مجموعة من العروض المميزة التي تستهدف قطاع السيارات وذلك استمرارا لعروضه التي دأب البنك على تقديمها من فترة إلى أخرى لعملائه وغير عملائه والتي تجعل مرابحة «وربة» الأفضل على مستوى السوق المحلي.



وأشاد بالتطورات التي شهدتها المنتجات والخدمات المميزة والمتنوعة الملائمة لاحتياجات عملائه المتعددة من مختلف شرائح المجتمع التي طرحها البنك في الفترة الأخيرة والتي انعكست على ارتفاع الحصة السوقية للبنك بنسبة كبيرة ليصبح من أبرز البنوك الإسلامية.