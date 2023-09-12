أعلن برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة وحكومة ألمانيا بشكل مشترك عن مساهمة ألمانيا بـ 10 ملايين يورو لضمان استمرارية المساعدات الغذائية للاجئين الأكثر احتياجا في الأردن.



وبحسب بيان صادر عن البرنامج، فإن المساهمة الألمانية البالغة 10 ملايين يورو تأتي في الوقت المناسب لتجنب قطع المساعدات الغذائية في شهر أكتوبر القادم عن 410 آلاف لاجئ مستفيد من سورية وبلدان أخرى يعيشون في جميع أنحاء المملكة، وبذلك تصل مساهمات ألمانيا لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن لدعم الاستجابة الإنسانية إلى 50 مليون يورو (54 مليون دولار أميركي) خلال عام 2023.



ونقل البيان عن ألبرتو كوريا مينديز الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن قوله: «نحن ممتنون لهذه المساهمة الحيوية من ألمانيا، والتي وصلت في مرحلة حرجة، حيث كان البرنامج يواجه سيناريو تعليق المساعدات الغذائية نتيجة نقص حاد في التمويل».



وأشار البيان إلى أنه على الرغم من هذا الدعم المالي السخي لايزال برنامج الأغذية العالمي في حاجة ماسة إلى 10 ملايين دولار أميركي لتجنب وقف المساعدات للاجئين في نوفمبر المقبل.