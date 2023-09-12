أعلنت كوريا الشمالية أن الزعيم كيم جونغ أونغ سيزور روسيا ويلتقي الرئيس فلاديمير بوتين، فيما ذكرت تقارير أن قطار زعيم الدولة المعزولة غادر بالفعل الحدود.



وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إن كيم «سيزور في وقت قريب الاتحاد الروسي بدعوة من بوتين».



وأضافت أن «الرفيق المحترم كيم جونغ أون سيلتقي ويجري محادثة مع الرفيق بوتين خلال الزيارة».



بدوره، أكد الكرملين امس أن كيم سيزور روسيا «في الأيام المقبلة».



ويضع ذلك الإعلان حدا لأيام من التكهنات بشأن الزيارة، بعد أن قال مسؤولون أميركيون وآخرون لصحيفة نيويورك تايمز في نهاية الأسبوع الماضي إن كيم، الذي نادرا ما يغادر بلده، سيتوجه على الأرجح على متن قطار مصفح إلى فلاديفوستوك لمحادثات مع بوتين بشأن صفقات أسلحة مع بوتين. ولم يغادر كيم كوريا الشمالية منذ تفشي فيروس كورونا.



ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن مسؤول لم تسمه أن «أجهزة الاستخبارات تعتقد أن القطار المفترض أنه يقل كيم جونغ أون، توجه إلى فلاديفوستوك».