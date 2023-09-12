وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتسيير جسر جوي لتقديم المساعدات الإغاثية المتنوعة، للتخفيف من آثار الزلزال على الشعب المغربي الشقيق.



وأكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز د.عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أن المساعدات المقدمة تأتي انطلاقا من حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده على الوقوف إلى جانب المتضررين من أبناء الشعب المغربي الشقيق، والتخفيف من آثار الزلزال المدمر، الذي تسبب في وقوع خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات في المملكة المغربية الشقيقة.



وأوضح أنه بموجب التوجيه الكريم سيجري إرسال فريق البحث والإنقاذ السعودي من المديرية العامة للدفاع المدني، وفرق من هيئة الهلال الأحمر السعودي، بقيادة مركز الملك سلمان للإغاثة، للمشاركة في الأعمال الإغاثية والإنسانية، وإنقاذ المحتجزين والمتضررين في حادثة الزلزال التي ألمت بالشعب المغربي الشقيق.



ورفع د.الربيعة شكره الجزيل لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على مواقفهما النبيلة غير المستغربة، التي تأتي امتدادا للدور الإنساني للمملكة العربية السعودية في الوقوف مع المتضررين والمحتاجين في جميع أنحاء العالم بمختلف الأزمات والمحن.



في هذه الأثناء، واصلت فرق الإنقاذ المغربية لليوم الثالث على التوالي مسابقة الزمن للعثور على ناجين بين أنقاض الزلزال الذي خلف أكبر عدد من الضحايا في البلاد خلال أكثر من ستة عقود، وانضمت فرق إنقاذ من قطر وإسبانيا وبريطانيا لجهود البحث عن الناجين. وتواصلت جهود الإنقاذ بخطى حثيثة لكن ببطء بسبب صعوبة المسالك وانهيار التراب والصخور، خصوصا في منطقة الحوز مركز الزلزال، وبسبب الطرق المسدودة أو التي سقطت عليها الصخور زادت صعوبة الوصول إلى الأماكن الأكثر تضررا، في حين باتت أغلب الطرق نحو قرى مدينة تارودانت ممهدة ما ييسر توصيل المواد الغذائية الأساسية والأدوية والعلاج والخيام للسكان هناك. وذكر التلفزيون الرسمي المغربي امس أن عدد القتلى ارتفع إلى أكثر من ٢٦٨١ شخصا بينما بلغ عدد المصابين ٢٥٠١ على الأقل.



وحذرت فرق الإنقاذ من أن البيوت التقليدية المبنية من الطوب اللبن والحجر والخشب المنتشرة في منطقة جبال الأطلس الكبير تقلل فرص العثور على ناجين.



وفي مركز للجيش جنوبي مدينة مراكش التاريخية غير بعيد عن مركز الزلزال، قال أحد أفراد الإنقاذ العسكري ـ طالبا عدم كشف هويته ـ بسبب قواعد الجيش التي تمنع التحدث لوسائل الإعلام «من الصعب انتشال أحياء لأن معظم الجدران والأسقف تحولت إلى تراب عندما سقطت، ودفنت من كان بالداخل ولم يغادر».



وقال خبراء إنه حتى المنازل أو المباني الخرسانية تفتقر في كثير من الأحيان لتصميم مضاد للزلازل في منطقة غير معتادة على مثل هذه الهزات القوية مما يترك الناجين وعمال الإنقاذ يتنقلون بين أكوام الأنقاض مع عدم وجود أي جدران تقريبا حيث كانت تقف منازل ذات يوم.



وقال أنطونيو نوجاليس، منسق عمليات منظمة رجال الإطفاء المتحدون بلا حدود، وهو فريق إنقاذ إسباني، لقناة «تي.في.إي» الإسبانية «هذا النوع من الانهيار يسبب صعوبة في ولوج الهواء بسبب أنواع المواد، مثل الطوب اللبن».

وأضاف «الصلب والخرسانة يسهلان إمكانية وجود ناجين، لكن هذه المواد (الطين والطوب، وهي شائعة في المغرب تعني أن فرص إخراج أحياء (من تحت الأنقاض) تقل منذ اللحظات الأولى». وتدريجيا، بدأ يظهر تأثر التراث الثقافي في المغرب بالزلزال، حيث تضررت المباني في المدينة القديمة بمراكش المصنفة على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، كما ألحق الزلزال أضرارا كبيرة بمسجد تينمل التاريخي الذي يعود للقرن الثاني عشر والواقع في منطقة جبلية نائية قرب مركز الزلزال.