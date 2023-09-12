وجه النائب مهلهل المضف سؤالا لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد جاء كالتالي:



استنادا الى نص المادة رقم 99 من الدستور وإلى نصوص المواد 121 حتى 125 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. يرجى إفادتنا وتزويدنا بالآتي، مشفوعا بالمستندات:



1 - نمى الى علمي بأنه تم التعاقد مع شركة KONGSBERG النرويجية لنظام قصير الى متوسط المدى بقيمة تتجاوز مليار دينار كويتي، اذا كان صحيحا يرجى تزويدي بمحاضر اللجنة التي من خلالها تم اختيار نظام NASAMS وصورة ضوئية عن قرار تشكيلها؟



2 - هل هناك شركات تقدمت لذات النظام قصير الى متوسط المدى ام تم اختيار منظومة NASAMS بشكل مباشر دون منافس؟ وهل تمت تجارب ميدانية ام لا؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب يرجى تزويدي بما يثبت ذلك؟



3 - ما هو الفرق بين النظام الحالي المستخدم لدى سلاح الدفاع الجوي SKYGUARD والنظام الذي تم التعاقد معه من قبل الشركة النرويجية NASAMS؟



4 - ما هو مدى رادار المنظومة الحالية SKYGUARD ومدى رادار المنظومة التي تم التعاقد معها NASAMS وفعالية الاشتباك لدى SKYGUARD وفعالية الاشتباك لدى NASAMS؟



5 - ما الفرق بين صاروخ SKYGUARD وخصائصـه SPADA2000 وصــــاروخ AMRAAM وخصائصه من قبل المنظومة المتعاقد معها NASAMS؟



6 - هل يمتلك نظام قصير المدى NASAMS تحديد الصواريخ الباليستية وردعها TBM SYSTEM؟ اذا كانت الاجابة بالإيجاب يرجى تزويدي فيما يثبت ذلك وإذا كانت بالنفي فما هي الحاجة لهذا النظام بوجود منظومة PATRIOT & SKYGUARD؟



7 - نمى الى علمي أن الممثل لشركة ليوناردو الايطالية المزودة بطائرات اليوروفايتر هو ذاته الممثل لشركة KONGSBERG النرويجية؟ اذا كانت الاجابة بالنفي يرجى تزويدي بما يثبت ذلك؟



8 - هل القيمة المتفق عليها لشراء منظومة NASAMS وهي 3.3 مليارات دولار تمت مقارنتها مع دول الجوار التي تمتلك نفس النظام وبمواقع اكبر حجما من دولة الكويت وبسعر اقل؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب يرجى تزويدي فيما يثبت ذلك وما هي الاسس والمعايير التي حددت هذه القيمة؟



9 - هل يمتلك سلاح الدفاع الجوي منظومة ضد الطائرات المسيرة من دون طيار CAT1 & CAT2 بالنظامين SOTF KILL & HARD KILL؟ اذا كانت الاجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بأنواع المنظومات وأسماء الشركات الموردة وإذا كانت بالنفي يرجى تزويدي بأسباب عدم امتلاك هذه المنظومات؟



10 - نمى إلى علمي أن هناك مخالفات على شركة رينمتال الايطالية تصل الى 30 مليون يورو مقابل صيانة وتطوير منظومة السكاي قارد؟ اذا كان صحيحا يرجى تزويدي بالإجراءات التي تمت بهذا الشأن؟



11 - هل صحيح تم التعاقد بمبلغ يفوق الـ 100 مليون يورو بشهر ديسمبر 2022 - يناير 2023 بشكل مباشر مع شركة رينمتال الايطالية لمنظومة مدافع سكاي قارد لتطوير النظام القديم قبل سداد الغرامات المالية التي عليها، اذا كانت الاجابة بالإيجاب هل تم خصم مبلغ الغرامة من قيمة العقد المبرم وتزويدهم بعقود اخرى وتم انهاء الغرامات؟ وهل تمت الاستعانة بإدارة الفتوى والتشريع بهذا الشأن؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب يرجى تزويدي بنسخة من المخاطبات بين الطرفين مع ما يفيد رأي ادارة الفتوى والتشريع لهذا الشأن؟



12 - ما الأسس والمعايير التي تمت لشراء BAYRAKTAR TB2 وهل كان شراء مباشرا دون منافسين؟ وكم عدد الطائرات المتفق عليها؟ مع تزويدي بمحاضر اجتماع اللجنة وصورة ضوئية عن قرار تشكيلها وما السعر الحقيقي للطائرات وهل تمت مقارنته بالدول الأخرى؟



13 - نمى الى علمي ثبوت فشل منظومة BAYRAKTAR TB2 في الحرب الروسية ـ الأوكرانية فما هو رأي الوزارة بذلك؟