بيعت 3 فساتين للأميرة ديانا في مزاد علني مقابل ما يقرب من 1.62 مليون دولار، أي ما يعادل 1.3 مليون جنيه إسترليني، في المجموع.



وكانت الفساتين التي ارتدتها أميرة ويلز السابقة قبل وفاتها عن عمر يناهز 36 عاما عقب حادث سيارة في باريس عام 1997، من بين 1400 قطعة معروضة للبيع في أحد المزادات، والذي جاء تحت عنوان: «أساطير: هوليوود والملوك».



وكانت الفساتين الثلاثة المبيعة عبارة عن فستان من الحرير القرمزي الأحمر من بروس أولدفيلد وتصميمين آخرين من تصميم كاثرين ووكر: فستان مكشوف الكتفين بتنورة من حرير اليشم. والأخير عبارة عن فستان بدون حمالات من الحرير المخملي الأسود والحرير الأبيض من الكريب.



ارتدت الأميرة ديانا الفستان الأحمر في العرض الأول لفيلم«Hot Shots» بطولة تشارلي شين في نوفمبر 1991. ووصل سعر فستان بروس أولدفيلد المكشكش قصير الأكمام إلى 571.500 دولار (458.480 جنيها إسترلينيا) عندما كان من المقدر في البداية أن يصل سعره إلى 200.000 دولار (160.450 جـنـيها إسترلينيا).



وتم شراء فستان الأميرة ديانا من تصميم كاثرين ووكر باللونين الأسود واليشم مقابل 571500 دولار (458484 جنيها إسترلينيا). وقد ارتدته الأميرة في حفل عشاء في فندق رويال يورك في تورونتو، كندا، عام 1991، وفقا لصحيفة Daily Mail.



وفستان كاثرين ووكر باللونين الأبيض والأسود الذي ارتدته ديانا في حدث خاص بيع بأكثر من 8 أضعاف سعر البيع المقدر له بـ 60 ألف دولار (48130 جنيها إسترلينيا)، حيث تم بيعه مقابل 508 آلاف دولار (407540 جنيها إسترلينيا).