منصور السلطان



ضمن الخطة الأمنية لانتشار الدوريات في المناطق السكنية والتجارية والتي يشرف عليها الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالله الرجيب لضبط المطلوبين والمخالفين والتي وضعت في محافظة الجهراء بقيادة مدير دوريات إسناد مديرية أمن الجهراء العميد محمد الإبراهيم، تم مساء امس ضبط 3 أشخاص في منطقة الصليبية بحوزتهم مواد مخدرة وطلقات سلاح نوع «كلاشينكوف» بالإضافة إلى أدوات تعاط ومبلغ مالي.



رجال دوريات إسناد مديرية أمن الجهراء وخلال تجولهم مساء امس في منطقة الصليبية تم رصد سيارة دفع رباعي بها 3 أشخاص حاولوا الهرب فور مشاهدتهم لدورية الإسناد، وبعد اللحاق بهم وإجبارهم على التوقف تم ضبطهم وبتفتيشهم احترازيا تم العثور على مواد مخدرة وطلقات سلاح كلاشينكوف بالإضافة إلى أدوات تعاط ومبلغ مالي.



وعليه، تم اقتيادهم وإحالتهم والمضبوطات إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية.