منصور السلطان



استطاع رجال مباحث محافظة العاصمة إيقاف نشاط «لص» متخصص في سرقة السيارات المتوقفة أمام المجمعات التجارية والمعاهد الصحية والنوادي الرياضية.



ووفق مصدر أمني أفاد بأنه بعد تزايد عدد قضايا سرقة محتويات السيارات المتوقفة أمام المجمعات التجارية والمعاهد الصحية في جميع المحافظات، تم تشكيل فرقة أمنية من قبل رجال مباحث العاصمة لرصد القضايا والبحث والتحري عن الجناة، وبعد مرور ما يقارب من أسبوع للبحث والتحري تبين أن «لص» السيارات هو مواطن في العقد الثالث من عمره، فتم رصده وعمل له كمين في إحدى المناطق وإلقاء القبض عليه وبحوزته بعض المسروقات. وخلال التحقيق معه اعترف بأنه قام بأكثر من



15 قضية سرقة محتويات سيارات من هواتف ومبالغ مالية وساعات وكل ما يمكن بيعه.



وعليه، تم استدعاء أصحاب القضايا للتعرف على المسروقات التي عثر عليها بحوزة المتهم.