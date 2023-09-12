توفي الباحث البريطاني إيان ويلموت، الذي دخل مع فريقه التاريخ عبر إنجاز أول عملية استنساخ لحيوان في العالم، النعجة دوللي، عن 79 عاما، على ما أعلنت جامعته السابقة أمس. وكانت دوللي أول حيوان ثديي يتم استنساخه من خلية بالغة، ما شكل ثورة في الأبحاث الحيوانية والطبية.



وقاد إيان ويلموت الفريق في معهد روزلين بجامعة إدنبره في اسكتلندا، الذي استنسخ دوللي في عام 1996.



وقال المسؤول في جامعة إدنبره بيتر ماتيسون في بيان إن هذا التقدم الذي قاده ويلموت «أحدث تحولا في التفكير العلمي بذلك الوقت».



وكان ويلموت يعاني من مرض باركنسون، وقد دعم الأبحاث حول هذا المرض العصبي منذ عام 2018.