تنطلق اليوم منافسات الجولة الثانية من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، حيث تحل الأرجنتين ضيفه على بوليفيا، فيما تستضيف بيرو المنتخب البرازيلي، كمت تلتقي الإكوادور مع أوروغواي، وفنزويلا مع پاراغواي، وتشيلي مع كولومبيا.



وكانت البرازيل قد تمكنت من تحقيق فوز كبير على بوليفيا 5-1، بينما تمكنت الأرجنتين من عبور الإكوادور بصعوبة بهدف دون رد سجله النجم ليونيل ميسي.



وحسم مدرب «التانغو» ليونيل سكالوني إمكانية مشاركة القائد ميسي أمام بوليفيا، بعد أن استبدله في الدقائق الأخيرة في المباراة الماضية، لشكوى من إجهاد عضلي.



وقال سكالوني: «ميسي سيسافر إلى بوليفيا، لقد تدرب اليوم بشكل مختلف، وسنتخذ القرار بشأن ما إذا كان سيلعب أم لا». وأضاف: «ميسي وروميرو جاهزان.. الفريق بخير، ليست لدينا مشاكل فيما يتعلق بالإصابات وسنبدأ في التكيف مع ظروف لاباز (عاصمة بوليفيا)».



من جهته، شدد مدرب منتخب بوليفيا جوستافو كوستاس، على ضرورة التعافي سريعا من الخسارة أمام البرازيل. وقال: «سنخوض الجولة الثانية أمام الأرجنتين، هذه المباراة بمنزلة نهائي بالنسبة لنا».



وأضاف: «سنلعب وسط جمهورنا وعلينا التعافي سريعا، يجب أن نستفيد من الهزيمة عبر معرفة الأخطاء التي ارتكبناها وعلينا أن ننهض في أسرع وقت».



ونوه: «المباراة ستكون مختلفة أمام الأرجنتين، ندرك أنه علينا المخاطرة وتغيير طريقة اللعب والضغط على الأرجنتين، لأن الهزيمة تسببت لنا جميعا في ألم».