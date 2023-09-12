مبارك الخالدي

خسر منتخبنا الوطني لكرة القدم من منتخب قرغيزستان 3-1 في المباراة الودية الدولية التي جمعتهما مساء أمس في مدينة دبي بالإمارات في ختام معسكر «الأزرق» استعدادا لخوض التصفيات المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 والمقرر انطلاقها في نوفمبر المقبل. سجل هدف «الأزرق» عبدالله عمار.

وكان «الأزرق» تغلب في مباراته الودية الأولى على منتخب البحرين 3-1، ومن المقرر ان تعود بعثة «الأزرق» اليوم لينضم لاعبو المنتخب إلى أنديتهم لخوض الاستحقاقات المقبلة ومنها مشاركة لاعبي الكويت والعربي في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي 18 و19 الجاري واستئناف دوري زين الممتاز 27 الجاري.

بمعنويات عالية وبدعم جماهيره الوفية، يتطلع منتخبنا الأولمبي في الثامنة مساء اليوم إلى انتزاع بطاقة التأهل المباشر إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة والمؤهلة بدورها إلى أولمبياد باريس 2024، وذلك عندما يواجه منتخب العراق في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة التي انطلقت في الكويت 6 الجاري. ولحساب المجموعة ذاتها تسبق اللقاء مباراة تجمع بين منتخبي تيمور الشرقية ومكاو في السادسة مساء. ويدخل المنتخبان الكويتي والعراقي المباراة وفي رصيد كل منهما 6 نقاط، لكن فارق الأهداف منح منتخب العراق الصدارة، ويسعى الأزرق الى تحقيق الفوز لتجنب الحسابات المعقدة للتأهل، بينما يخوض المنتخب العراقي المباراة بفرصتي الفوز أو التعادل، وتصب الفوارق البدنية والمهارية لمصلحته وهو الأكثر خبرة وجاهزية، لكن ذلك لن يقف حجر عثرة أمام طموح ورغبة لاعبينا المتسلحين بدعم جماهيرهم وبالروح المعنوية العالية لبلوغ النهائيات، فكرة القدم لا تعرف المستحيل، والمواجهات الفاصلة تحسمها أدق التفاصيل. وقد تغلب الأزرق في الجولة الأولى من التصفيات على منتخب تيمور الشرقية 0/4 ثم على مكاو 0/3، بينما اكتسح العراق منتخب مكاو 0/13، ثم تجاوز تيمور الشرقية بسداسية نظيفة. ويعول الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة البرتغالي ايميلو بيكسي، على لاعبي الخبرة الحارس عبدالرحمن كميل وعبدالرحمن الديحاني وخالد صباح وسلمان البوص وحسين اشكناني ومهدي دشتي وبندر السلامة وطلال القيسي وسلمان العوضي، وحيوية العناصر الشابة فهد الفضلي وسلطان الفرج ومحسن فلاح.