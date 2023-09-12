مبارك الخالدي



أوقفت الهيئة العامة للرياضة رواتب 12 مديرا فنيا من العاملين باتحاد كرة القدم اعتبارا من الأول من نوفمبر المقبل، وأنها غير مسؤولة عن أي مستحقات مالية لهم بعد ذلك التاريخ. وأشار البيان الموجه من الهيئة إلى اتحاد كرة القدم بعدم ممانعة الهيئة في صرف رواتب المشمولين بالقرار، لكن من الميزانية المخصصة للاتحاد دون أدنى مسؤولية على الهيئة في حال حدوث أي عجز مالي للميزانية. الجدير بالذكر أن الموقوفين بالقرار المشار إليه يشغلون وظائف مدير فني ومساعد مدير فني فبلجان الحكام والصالات والشاطئية والأجهزة الإدارية للمنتخبات الوطنية.