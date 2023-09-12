هادي العنزي



يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الصليبخات تحضيراته لاستئناف منافسات دوري زين للدرجة الأولى لكرة القدم، المقرر لها 28 سبتمبر الجاري، حيث سيلتقي اليرموك 29 الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمسابقة. وقد حرص الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب البرتغالي انتونيو ميراندا، على إقامة عدد من المباريات الودية خلال فترة التوقف الدولي (FIFA DAY)، حيث لعب الصليبخات وديا مع كاظمة مساء أمس، ويتبعه بثلاث مباريات أخرى، حيث يستضيف العربي الخميس المقبل، فيما يلتقي الفحيحيل في مباراة ثالثة 18 سبتمبر الجاري، وسيكون ختام تحضيرات الفريق «الأحمر» بلقاء ودي يجمعه مع النصر على ملعب الأخير في 21 الجاري. وشهد فريق الصليبخات تغييرات جذرية على مستوى اللاعبين، وكذلك الجهاز الفني خلال فترة الصيف، وتم التعاقد مع العديد من اللاعبين المحليين.