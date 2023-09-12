هادي العنزي



وصل الفريق الأول لكرة السلة بنادي القادسية صباح أمس، إلى العاصمة الصربية بلغراد للدخول في معسكر تدريبي يمتد لأسبوعين، على أن يخوض خلاله الفريق 5 مباريات ودية تحضيرا للمشاركة في بطولة الأندية العربية الـ 35 لكرة السلة التي تقام منافساتها في العاصمة القطرية الدوحة، خلال الفترة من 1 إلى 12 أكتوبر المقبل بمشاركة 16 فريقا عربيا.



من جانبه، أكد المدرب المساعد لسلة القادسية مرتضى السيد، أن الجهاز الفني يسعى لرفع الجاهزية الفنية والبدنية للفريق خلال المعسكر الصربي، الذي يشمل تدريبات صبـاحـيــة ومسـائـيــة، بالإضافة إلى المباريات الودية. وقال لـ «الأنباء»: «نأمل الوصول إلى أفضل مستويات الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة لأجل تقديم مستويات تنافسية في بطولة تحظى باهتمام أفضل الأندية العربية في كرة السلة، وبمشاركة العديد من المحترفين المتميزين»، لافتا إلى أن سلة القادسية تسعى إلى العودة إلى منصات التتويج العربية.



ويرأس وفد القادسية وليد الدمخي، ويضم 14 لاعبا بينهم 3 محترفين وهم: الأميركي داروين ويليامز، ومواطنه رونالد لوري، وداربي كوليبي من الباهامس، بالإضافة إلى الجاهز الفني بقيادة المدرب الأميركي أنتوني ستيبنغ.