أظهرت بيانات رسمية أن صادرات النفط الكويتي حلت بالمرتبة الرابعة ضمن إجمالي صادرات 5 دول عربية من النفط الخام إلى الولايات المتحدة الأميركية والذي يبلغ حجمه الإجمالي141.041 مليون برميل، بقيمة بلغت 10.078 مليارات دولار، خلال الأشهر الـ 7 الأولى من عام 2023. وبلغت كمية صادرت الكويت إلى أميركا 3.634 ملايين برميل، بقيمة 279.73 مليون دولار، فيما بلغت كمية صادرتها 819 ألف برميل خلال شهر يوليو بقيمة 67.906 مليون دولار. وبحسب بيانات وزارة التجارة الأميركية، جاءت المملكة العربية السعودية على رأس قائمة الخمس دول من حيث أعلى الصادرات، حيث بلغت قيمة صادراتها النفطية 6.63 مليارات دولار، وكميات بنحو 81.525 مليون برميل، بينما صدرت خلال يوليو الماضي 946.11 مليون دولار، بكمية 12.16 مليون برميل. وحلت العراق ثانيا بصادرات نفط بلغت كميتها 47.15 مليون برميل، وبقيمة نحو 3.44 مليارات دولار، فيما بلغت قيمة صادرات الشهر السابع من العام الحالي نحو 424.97 مليون دولار، بكمية بلغت 5.992 ملايين برميل.



وبالمرتبة الثالثة تأتي صادرات النفط الليبي لأميركا بنحو 7.301 ملايين برميل، بقيمة 627.45 مليار دولار، وصدرت خلال شهرها السابع 608 آلاف برميل بقيمة 53.188 مليون دولار. وجاءت بالمرتبة الأخيرة الإمارات التي لم تصدر نفطا إلى الولايات المتحدة الأميركية خلال شهري مايو ويونيو ويوليو 2023، بينما وصل إجمالي واردات النفط الإماراتي قبل هذين الشهرين منذ بداية العام نحو 1.427 مليون برميل بقيمة إجمالية بلغت 123.169 مليار دولار.