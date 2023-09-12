علي إبراهيم



كشفت بيانات مالية رسمية أن إنفاق وزارات وأجهزة الدولة المختلفة على الأبحاث والدراسات والاستشارات بلغ 27.83 مليون دينار خلال العام المالي الماضي.



وأظهرت البيانات أن إنفاق الكويت على هذا الجانب شهد وفرا كبيرا، إذ بلغت نسبة الإنفاق الفعلي إلى المقدر نحو 29.9% بما قيمته 27.83 مليون دينار قياسا إلى 92.99 مليون دينار كانت معتمدة في الموازنة العامة للدولة عن هذا الجانب. يأتي ذلك، فيما حققت الحكومة وفرا من الإنفاق في هذا الشأن بنحو 65.15 مليون دينار، إذ أنفقت فعليا نحو 418.9 ألف دينار على الأبحاث والدراسات، و27.4 مليون دينار على الاستشارات.