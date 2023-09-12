ثامر السليم



دعا القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة د.جاسم الحمدان الطلبة المستجدين لحضور البرنامج الإرشادي الذي تنظمه إدارة الإرشاد الأكاديمي بعمادة شؤون الطلبة في جامعة الكويت للطلبة المستجدين للعام الجامعي 2023-2024 برعاية وحضور مدير الجامعة بالإنابة د.فايز الظفيري، حيث سيتضمن إقامة معرض للخدمات الطلابية وورش تعليمية وتدريبية 12 و13 الجاري من الساعة 9 صباحا وحتى 2 مساء في مركز المؤتمرات بمدينة صباح السالم الجامعي.



واشار الي ان هذا اللقاء يتناول برنامجا ارشاديا يهتم بتوضيح عدد من الأمور المتعلقة بحياة الطالب المستجد، سواء من الناحية الدراسية او من الناحية الاجتماعية داخل الحرم الجامعي، مؤكدا على اهمية هذا اللقاء ومن الضروري دعوة بقية الطلبة للحضور بحيث تتضح لديهم الأمور من خلال ورش العمل والدورات التدريبية والمحاضرات والانشطة المتنوعة التي توضح للطالب حياته المستقبلية في خلال دراسته الجامعية.



ولفت الى ان المحاضرين في تلك الورش هم كل من الأستاذ المساعد في قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت والحاصلة على الدكتوراه في الهندسة المدنية بإدارة المشاريع من جامعة ولاية كارولينا الشمالية د.أنوار الإبراهيم والأستاذ المشارك بقسم علم النفس والحاصل الدكتوراه في علم النفس من جامعة شفيلد بريطانيا د.سعود الغانم والأستاذ المساعد في قسم هندسة الكمبيوتر بكلية الهندسة في جامعة الكويت والحاصلة الدكتوراه في هندسة الكمبيوتر د.ريم البغلي والمهندس المدني الحاصل على الماجستير في الهندسة المدنية من جامعة ليدز بالولايات المتحدة الأميركية م. مشاري الزامل والرئيس التنفيذي لمعهد المنال للتدريب الأهلي د.نوف الياسين ومدير إدارة حكومة القطاع العام ـ الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات والحاصلة على بكالوريوس هندسة حاسوب من كلية الهندسة والبترول من جامعة الكويت م.منال المزيد.