عبدالعزيز الفضلي



واصلت المناطق التعليمية تقديم دوراتها التدريبية للمعلمين الجدد بمناسبة بدء العام الدراسي وتعريفهم على الأمور الفنية والإدارية والنظم واللوائح المعمول بها في الوزارة وقطاع التعليم بشكل خاص، حيث نظمت الإدارة العامة لمنطقة حولي التعليمية على مسرح مدرسة أروى بنت الحارث الابتدائية بنات محاضرة تعريفية.



وقالت مديرة الشؤون التعليمية لمنطقة حولي التعليمية دلال الناهض إن الدورة تهدف إلى التركيز على المنهج الدراسي والتنمية المهنية وإكساب المعلمين الجدد المهارات الأساسية للقيام بمهنة التدريس على قدر عالي من الكفاءة.



وأضافت الناهض أن الدورة شملت 400 معلم ومعلمة لمدة 4 أيام وتشمل الجانب الإداري والفني، وذلك لتعريف المعلم بأهم الحقوق والواجبات، بالإضافة إلى الاطلاع على الجوانب الفنية والإدارية، موضحة أهمية مواكبة التكنولوجيا الحديثة والطرق الجديدة في التفكير والإبداع بالأفكار وتشجيع الطلبة على حب الإطلاع والإبداع.



وأكدت الناهض ضرورة التركيز على أنماط الشخصيات المختلفة والقدرة على التعامل مع الطالب وتوفير بيئة صحية آمنة، كما شكرت الناهض جهود الإدارة العامة لمنطقة حولي التعليمية متمنية للجميع عام دراسي مليء بالتقدم والنجاح.



في السياق، أقامت منطقة العاصمة التعليمية الدورة التدريبية للمعلمين والمعلمات الجدد لجميع المراحل التعليمية في مدارس المنطقة للعام الدراسي 2023/2024، على مسرح ثانوية شريفة العوضي للبنات.



وأكد مدير إدارة الشؤون التعليمية بالإنابة ومراقب التعليم الثانوي في منطقة العاصمة التعليمية متعب العتيبي أن دورة المعلمين الجدد شملت 400 معلم ومعلمة وتهدف إلى تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم في العملية التعليمية وكيفية إدارة الفصل المدرسي والتعامل مع الطلبة، موضحا انها تستمر لمدة خمسة أيام.



وأشار العتيبي إلى أن الدورة في اليوم الأول اشتملت على قسمين، الأول: تناول الجوانب الإدارية للعديد من الإدارات وحقوق المعلم الوظيفية والمالية والقانونية، والثاني: خاص بالأنشطة والتقنيات والخدمة النفسية.



أما فيما يخص الأيام المتبقية من الدورة، قال العتيبي إنه سيكون هناك برنامج تدريبي خاص للمعلمين يشرف عليه التواجيه الفنية لكل مادة دراسية.



وقد هنأ العتيبي المعلمين والمعلمات الجدد بانضمامهم إلى أسرة وزارة التربية ولمهنة التدريس السامية.