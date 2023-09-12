تكثيف الجولات يستهدف الحد من المظاهر السلبية تفعيلاً للوائح وأنظمة البلدية



في إطار تفعيل الدور الرقابي للإدارات المختصة والفرق الميدانية بشأن تطبيق لوائح وأنظمة بلدية الكويت وفرض هيبة القانون، وبناء على توجيهات وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة وإشراف ومتابعة من قبل مدير عام بلدية الكويت بالتكليف م.سعود الدبوس، أعلنت إدارة العلاقات العامة عن انطلاق عدة جولات ميدانية للفرق الرقابية بدءا من أمس الاثنين حيال الحد من الظواهر السلبية للباعة الجائلين والأسواق العشوائية واتخاذ كل الاجراءات الرقابية بحق المخالفين والتأكد من مدى الالتزام باللوائح والنظم بهذا الخصوص.



وأكدت الإدارة أن تكثيف الجولات الميدانية التي أطلقت ستكون بالتنسيق مع ادارات النظافة في جميع المحافظات، حيث انطلقت الجولة الميدانية الاولى في محافظة مبارك الكبير مساء الاثنين من خلال الفريق الرقابي المختص الذي سيقوم بالكشف الميداني على عدد من المناطق وأماكن المخالفات المرصودة من قبل مفتشي إدارة النظافة في قسم الباعة الجائلين واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.



وأشارت الى أن الجولة الأولى ستتبعها عدت جولات ميدانية في جميع المحافظات حسب جدول زمني متضمنا مواعيد الجولات الميدانية الذي تم إعداده من قبل فريق إدارة العلاقات العامة بالتنسيق مع الإدارات المعنية لتنفيذ هذه الجولات طوال الأسابيع المقبلة.