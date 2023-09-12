

يلتقي المنتخب المصري الأول لكرة القدم اليوم في السابعة مساء بتوقيت الكويت مع نظيره التونسي في لقاء ودي علي ملعب ستاد الدفاع الجوي.



وانضم نجم «الفراعنة» وليفربول الإنجليزي محمد صلاح لزملائه في معسكر إعداد المنتخب للمشاركة في اللقاء بعدما منحه البرتغالي فيتوريا إذنا بالغياب عن مباراة اثيوبيا التي فاز فيها الفراعنة بهدف نظيف، كما قرر فيتوريا ضم لاعب انبي محمد حمدي ميسي بديلا عن محمد حمدي ظهير بيراميدز الذي استبعد من المعسكر للإصابة.



إلى ذلك، أغلق رسميا باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة الزمالك المقرر إقامتها 20 أكتوبر المقبل، حيث تقدم 53 مرشحا لمختلف المناصب، أهمها كرسي الرئاسة الذي تقدم له كل من: حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي سابقا وفاروق جعفر أحد أهم رموز كرة القدم في القلعة البيضاء، بجانب عمر هريدي وماجد فاروق الحنبلي وميرفت السيد، فيما تقدم لمنصب نائب رئيس النادي 3 مرشحين هم: هشام نصر وهاني العتال وأحمد عبد الغني، وعلي منصب أمين الصندوق ترشح 5 أسماء هم: حسام المندوه وخالد لطيف إضافة الى محمد قدري وعبد المجيد سليم وكريم عبيد.



من ناحية أخرى، قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» إقامة مباراتي الذهاب والعودة بين الأهلي وسان جورج الإثيوبي في ملعب ستاد القاهرة في إطار دور 32 من دوري أبطال أفريقيا، وذلك لعدم صلاحية ملعب الفريق الإثيوبي، اذ سيقام الذهاب في 24 الجاري، فيما سيحدد الأهلي موعد الإياب بين يومي 30 سبتمبر و1 أكتوبر.



في سياق آخر، تم اختيار عدد 6 حكام مصريين للتواجد في معسكر الحكام التحضيري لكأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في يناير المقبل في كوت ديفوار.



وبحسب مصدر في الاتحاد المصري، فإن لجنة حكام الكاف اختارت كل من: أمين عمر ومحمود البنا ومحمد معروف ضمن حكام الساحة، ومحمود أبو الرجال وأحمد حسام طه ضمن الحكام المساعدين، ومحمود عاشور حكم فيديو. وسيقام المعسكر في كوت ديفوار خلال الفترة من 11 إلى 16 أكتوبر.