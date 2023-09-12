بيروت - منصور شعبان



اجتمعت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان بدعوة من مدير عام الأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري وبحضور رئيس لجنة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني د.باسل الحسن، وقد تم الاتفاق على التالي: وقف فوري ودائم لإطلاق النار، ومتابعة تسليم المطلوبين باغتيال اللواء محمد العرموشي ورفاقه، وكذلك عبدالرحمن فرهود للسلطات اللبنانية وفق آلية تم التوافق عليها.



وكان مخيم عين الحلوة، أكبر المخيمات الفلسطينية في لبنان تحول إلى ساحة مفتوحة على كل الاحتمالات، حيث من غير الممكن توقع ما سيحدث. الاتصالات لا تهدأ، والتحذيرات من مغبة الوقوع في الأفخاخ لم تعد تجد من يسمعها، الوضع أصبح على غاربه. معارك تستخدم فيها الصواريخ بين الأحياء، والرصاص الطائش ينتشر في كل مكان، بحيث غزا مدينة صيدا في أحيائها وشوارعها، وأصيب مكتب أمن الدولة في سراياها الحكومي ما تسبب بتحطم زجاج نوافذه ونجا من كان بداخله، وأفيد بسقوط قذيفتين عند تقاطع شارع نتاشا سعد في حي دلاعة، في حين لم يبلغ عن إصابات.



وإلى لبنان وصل المشرف على الساحة اللبنانية في السلطة الفلسطينية عزام الأحمد، موفدا من رئيسه محمود عباس، لإجراء الاتصالات اللازمة للتوصل الى وقف ثابت لإطلاق النار، وكان التوافق بين المعنيين، لبنانيا وفلسطينيا، على اعتبار الاجتماع الذي دعي إليه ممثلو الفصائل وحماس والسفير الفلسطيني أشرف دبور ورئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني باسل الحسن، مفصليا بعد مساعي الجيش والرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي والتي لم تثمر.



وكان المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري شدد في حديث صحافي على أنه «لا يمكن للدولة أن تقف مكتوفة الأيدي، وعلى الجميع اتخاذ الخطوات اللازمة لحفظ الأمن»، لافتا إلى أن أحداث عين الحلوة «قد تعيد فتح موضوع السلاح الفلسطيني».



وفي اليوم الخامس أدت الاشتباكات المستمرة داخل المخيم الى مقتل شخص وجرح عدد من الاشخاص حيث اشتدت وتيرتها فجرا بعد هدوء نسبي طوال الليل كانت تخرقه رشقات الرصاص وإلقاء القنابل بين الحين والآخر لتعود وتشتد صباحا ولاسيما على محوري حطين جبل الحليب ورأس الاحمر - الطيري وعلى طول الشارع الفوقاني، وتستخدم فيها الاسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية، فيما طاول رصاص القنص الاحياء والمناطق المجاورة في مدينة صيدا، كما وتم إغلاق مدخل صيدا الجنوبي من منطقة الحسبة وتحويل السير إلى الطريق البحرية بعدما طاوله رصاص القنص.



ومن جانبها، دانت قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، في بيان، استهداف مراكز للجيش اللبناني حول مخيم عين الحلوة والذي اوقع خمسة جرحى في صفوف العسكريين. واعتبرت ان «استهداف الجيش اللبناني عمل مشبوه يضر بالقضية الوطنية الفلسطينية ويخدم أعداء الشعبين الفلسطيني واللبناني وفي مقدمتهم العدو الصهيوني».



وأكدت «اننا في قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية نعتز بالعلاقة الطيبة مع الجيش اللبناني وقيادته الحكيمة والحريصة على أمن واستقرار أبناء شعبنا في كل المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان»، متمنية للجرحى من عناصر الجيش اللبناني الشفاء العاجل.



وأكد الرئيس اللبناني الأسبق ميشال سليمان انه لن ينعم مخيم عين الحلوة بالاستقرار اذا استمر بيئة منتجة للمجرمين من طراز قتلة القضاة عام 1999 وإيوائهم، وغيرهم كثر.



وقال في تصريح: ايادي الشر والمخططات الاسرائيلية تدرك جيدا كيف توقد الفتنة في صفوف الشتات الفلسطيني او تستفيد منها وتؤجج نيرانها.



وأضاف: على السلطة الفلسطينية العمل على انهاء السلاح المتفلت لتفادي التعرض للجيش والمدنيين وأهالي صيدا وجر المخيم الى كارثة كما حصل في نهر البارد، لا احد يرغبها، وتسليم المطلوبين للعدالة الذين صدرت بحقهم احكام قضائية وفتح صفحة جديدة.