بيروت: أبلغ وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي استعداده لرئاسة وفد رسمي لزيارة دمشق ومباحثة المسؤولين السوريين بمعضلة النزوح.



وقال بوحبيب انه باشر اتصالاته مع الجانب السوري فعليا.



وتحدث وزير الإعلام زياد مكاري عن قرار حكومي بإجراء مسح شامل للنازحين السوريين في لبنان، وانه جرى الطلب من المفوضية السامية للأمم المتحدة.



وأضاف مكاري ان مجلس الوزراء قرر منع دخول السوريين بطرق غير شرعية واتخاذ الإجراءات الفورية بحقهم لجهة إعادتهم إلى بلدهم، كما قرر تكثيف اجتماعات مجالس الأمن الفرعية في المحافظات الحدودية المعنية.