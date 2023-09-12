حرقة المعدة يمكن أن تسبب السرطان



حرقة المعدة هي رد فعل الجسم على مواد غذائية ضارة والتدخين والجهد البدني بعد تناول الطعام مباشرة. ويشير د.ألكسندر مياسنيكوف، إلى أن الكثيرين اعتادوا علاج حرقة المعدة بتناول صودا الخبز، ولكن من الأفضل عدم الإفراط في استخدام هذه الوسيلة.



ويقول: «يمكن أن يؤدي تناول كمية كبيرة من صودا الخبز إلى اضطراب في عمل الكلى وتغيرات حمضية قاعدية معينة، لذلك لا ينصح باستخدام الصودا. بالطبع استخدامها مرة واحدة لن يسبب أي ضرر، لكن حرقة المعدة لمرة واحدة هي شيء، واستمرارها شيء آخر».



ووفقا له، يجب علاج الحرقة فورا، لأن تجاهلها يمكن أن يؤدي إلى أمراض خطيرة بما فيها السرطان. هناك مرض يسمى مريء باريت ويسمى أيضا متلازمة باريت، حيث بسبب الحرقة تظهر في خلايا المريء تغيرات حمضية قاعدية تؤدي إلى ظهور ندب في المريء، وهذه حالة تسبق الورم السرطاني.



وينصح الطبيب للتخلص من الحرقة بضرورة الاهتمام بالنظام الغذائي وعدم الإفراط في تناول الطعام ومن الأفضل تناول كميات صغيرة. وعدم ممارسة أي جهد بدني ونشاط رياضي بعد تناول الطعام مباشرة.



المصدر: «فيستي. رو»