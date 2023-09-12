

صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري بأن مجلس الوزراء الذي عقد اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، شدد على اهتمام الحكومة بتطوير المشاريع التنموية في البلاد، حيث أحيط علما بتوصية اللجنة التنسيقية لتعزيز الإيرادات غير النفطية بشأن مشروع ميناء مبارك الكبير. وأضاف الكندري ان المجلس قرر تكليف نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د.سعد البراك باستكمال العمل في مشروع ميناء مبارك الكبير، مؤكدا ضرورة سرعة المضي باستكمال الإجراءات اللازمة لإنجاز المشروع.



وأوضح الكندري ان المجلس ناقش التوصيات الواردة بلجنة الشؤون القانونية، وقرر الموافقة على مشروع مرسوم بإنشاء كلية الإطفاء ورفعه إلى سمو نائب الأمير.