الشيخ نواف السعود في تعميم للموظفين: سيتم صرف المكافأة المالية تقديراً من الدولة لجهود الموظفين خلال الجائحة

أحمد مغربي



اصدر الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح تعميماً إلى جميع موظفي المؤسسة يفيد بصرف المكافأة المالية للمكلفين بالعمل لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك يوم الخميس القادم.



وجاء في التعميم الذي حصلت عليه "الأنباء "، أنه سيتم صرف المكافأة المالية لموظفي المؤسسة المكلفين بالعمل لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك يوم الخميس القادم الموافق ١٤ سبتمبر 2023 تقديرا من الدولة لجهودهم خلال فترة الجائحة.