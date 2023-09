عبدالكريم العبدالله

كشف رئيس المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية ووزير الصحة الأسبق د.محمد الجارالله، عن الأهمية الكبرى للإستثمار فى برامج الصحة العامة بما له من مردود ايجابي فاعل لدفع عجلة الإقتصاد وتحقيق أهداف التنمية الدولية المستدامة SDGs وتحقيق التغطية الصحية الشاملة Universal Health Coverage التي اعلنتهما الأمم المتحدة ووقعت عليها جميع دول العالم بما فيها جميع الشعوب العربية.

وأشار د.الجارالله إلى أن المؤسسات الدولية تؤكد أن رفع ميزانية الصحة العامة والإنفاق على برامج الطب الوقائي وتعزيز الصحة أمر محورى، حيث يشكل مستقبل التنمية البشرية والاقتصاد، مدللا على أهميته بما يطلق عليه خبراء الإقتصاد مؤشر العائد على الاستثمار ROI ، منوها بأن العائد على الاستثمار في برامج الصحة العامة هو أعلى استثمار فى العالم أجمع، وذلك لان كل دولار تنفقه الدولة على برامج الصحة العامة يعود بمردود اقتصادى للدولة ككل ، حيث يتراوح من 4 دولارات وحتى 44 دولار بطريقة مباشرة أو غير مباشرة كتقليل مضاعفات المرض أو إطالة متوسط العمر المتوقع للحياة طبقا وتختلف قيمة المردود المادى طبقا لعوامل عديدة ترتبط بطبيعة البرنامج وعامل الخطورة الذي تحاربه مثل السمنة والتدخين ، ومواجهة الوبائيات، وغيرها.

جاءت تلك التصريحات خلال محاضرة رئيس المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بعنوان "الاستثمار في الصحة العامة: ضمان لحياة صحية وزيادة الإنتاج" Investment in Public Health: A guarantee for a Healthy Life and Productivity ‏بعد ترؤسه وفد المنظمة الاسلامية للعلوم الطبية للمشاركة في المؤتمر العالمي للصحة والسكان بمصر والذى انعقد فى القاهرة خلال الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023 تحت شعار "سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة".

وشارك فى فعالياته أكثر من 8 آلاف شخص من مصر ودول العالم من المعنيين بقضايا الصحة والسكان والتنمية على المستوى العالمي والإقليمي والوطني وممثلين عن المنظمات الأممية والمجتمع المدني والقطاع الخاص ورواد.

وشدد د.الجارالله على ضرورة الاهتمام بعلوم اقتصاديات الصحة ، والتأكيد على أن وزارة الصحة ليست وزارة خدمات ، وإنما وزارة استثمار بما تقدمه من عائد ضخم اقتصادى واجتماعى نتيجة تدخلات الصحة العامة وهو أمر مثبت ومبني على البراهين فى الوبائيات وكذلك الامراض المزمنة غير المعدية.

وشدد على أهمية تأثير الاستثمار الصحي على تطوير جميع الأهداف الـ 17 للتنمية البشرية المستدامة SDGs و كذلك يحسن التغطية الصحية الشاملة UHC و الأهم من ذلك أنه يحسن من الخصائص التنموية للسكان .

ونوه الجارالله على أن قادة الصحة العالمية فى اجتماعهم بالأمم المتحدة هذا العام قد اتفقوا على أن تمويل الصحة هو استثمار رأسمالي ومحورى له أثر كبير فى رعاية أفراد أصحاء أكثر قدرة على العطاء والإنتاجية

وأوصى د. الجارالله على اهمية زيادة الإنفاق على برامج الصحة العامة والنظام الصحى ككل لمواجهة الامراض المزمنة غير المعدية ومحاربة الوبائيات وتحسين الخصائص الصحية للسكان و تعزيز الصحة و استثمارها في الإنسان ، و هو أمر حاسم لبناء رأس المال البشري وتمكين النمو الاقتصادي المستدام والشامل.