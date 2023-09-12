عبدالعزيز الفضلي

تفقّد وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عادل المانع صباح اليوم الثلاثاء، مدارس سعد العبد الله في منطقة الجهراء التعليمية ضمن جولاته المستمرة على المناطق التعليمية، حيث اطمئن على أوضاع التكييف واشاد باستعدادات المنطقة وجاهزية مدارسها لاستقبال طلابها وبدء العام الدراسي.

وأعرب الوزير المانع عن شكره لجهود الإدارات المدرسية وفرق العمل التي أشرفت على هذه الاستعدادات وقامت بتوفير احتياجات المدارس خلال الفترة السابقة كما قام الوزير المانع بزيارة الى منطقة الجهراء التعليمية والتقى مسؤولي المنطقة .