عبدالعزيز الفضلي

خصصت وزارة التربية قسما لعلاج الحالات النفسية لدى الطلبة في بهو مبنى الوزارة الكائن في جنوب السرة تستقبل خلاله اولياء الامور او حتى الجمهور للتوعية والارشاد .

وقالت رئيسة قسم متابعة الحالات الفردية المتخصصة شذى المري في تصريح للصحافيين، ان هذه الخطوة تأتي بتعليمات من وكيل التنمية التربوية والانشطة د غانم السليماني بهدف تقديم الارشادات والنصائح للطلبة واولياء امورهم خاصة مع قرب بدء العام الدراسي وعودة الطلبة لمدارسهم مشيرةً الى ان ذلك ضمن سلسلة برامج التوعية لادارة الخدمات الاجتماعية والنفسية بوزارة التربية من قبل قسم متابعه الحالات الفردية المتخصصه وقسم علاج الحالات النفسية .

واضافت المري ان الفعالية تأتي في اطار الحملة الاعلامية المشتركة مع وزارة الإعلام "بدانا بهمة" لنشر الوعي بأهمية الاستعداد للعام الدراسي الجديد تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء، منوهةً الى اننا نعمل على توعية أولياء الامور بدور الاقسام لطلبة المدارس ومنصة استشير لاستقبال الاستشارات الاجتماعية والنفسية .

وذكرت المري انه تم الاستفسار عن بعض السلوكيات والاضطرابات التي تحتاج الى تدخل لتحقيق التوازن النفسي والاجتماعي لأبنائنا الطلبة، موضحةً أن اهم المشكلات الطلابية التي تم الاستماع اليها وتوجيه ولي الامر عليها مشكلة فن التعامل مع المراهقين والعناد وعدم تحمل المسؤولية وتنظيم الوقت وكيفية المذاكرة السليمة منذ بداية العام الدراسي ناهيك عن المشكلات النفسية مثل :صعوبات التعلم والاضطرابات النفسية والسلوكية والخجل وعدم التكيف والخوف.

هذا وقام الوكيل المساعد للتنمية التربوية والانشطة د.غانم السليماني، بزيارة إلى القسم واستمع الى شرح مفصل إلى آلية العمل وأبرز المشكلات التي تم طرحها على القسم .