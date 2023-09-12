رياض الأطفال يبدأ 7:15 وينتهي الساعة 12:05 والابتدائي من 7:15 حتى الساعة 1:15 والمتوسط من الساعة 7:30 على أن ينتهي في الساعة 1:40

عبدالعزيز الفضلي

تنفيذا لتعليمات وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عادل المانع وتماشيا مع الخطة الحكومية لتخفيف الازدحام الذي يتزامن عادة مع عودة الدوام المدرسي، اصدر وكيل وزارة التربية بالإنابة أسامة السلطان قرارا بشأن توقيت الدوام المدرسي لجميع مدارس الرياض ومدارس التعليم العام ومدارس التربية الخاصة والتعليم الديني بالإضافة إلى المدارس العربية في التعليم الخاص.

وجاء في القرار، أنه في إطار تنظيم العمل التربوي وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل، فقد تقرر أن يتم العمل في مدارس رياض الأطفال ومدارس التعليم العام ومدارس التربية الخاصة والتعليم الديني والتعليم الخاص (المدارس العربية)، وفقا لتوقيت الدوام المدرسي الجديد لكل مرحلة تعليمية ابتداء من العام الدراسي 2023/2024.

وأشار القرار الى ان توقيت الدوام المدرسي لمرحلة رياض الأطفال يبدأ 7:15 وينتهي الساعة 12:05 كما حدد القرار توقيت الدوام المدرسي للمرحلة الابتدائية ليبدأ عند الساعة 7:15 وينتهي عند الساعة 1:15

اما توقيت الدوام المدرسي للمرحلة المتوسطة فقد حدد القرار بدء الدوام عند الساعة 7:30 على ان ينتهي في الساعة 1:40، موضحا ان بدء الدوام المدرسي للمرحلة الثانوية سيكون من الساعة 7:45 وينتهي عند الساعة 1:55 .

كما ستتولى إدارة مدارس التربية الخاصة إعداد جداول الدوام طبقا لخطة كل مدرسة، بحيث لا يتجاوز موعد بدء الدوام في مدارسها موعد بدء الدوام في مدارس التعليم العام بمراحلها المختلفة.

ويسري هذا القرار مع بداية العام الدراسي 2023/2024 وحتى إشعار آخر.