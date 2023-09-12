وجه النائب خالد الطمار سؤالاً إلى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة، قال في مقدمته: تعتبر مؤسسة الموانئ الكويتية أحد أهم الروافد المالية للدولة وتسكين الشواغر الوظيفية بها من أهم الخطوات اللازمة لاستكمال إجراءاتها، وبناء على ذلك يرجى تزويدنا بالتالي:

1- ما الشواغر الوظيفية الإشرافية والقيادية بالمؤسسة العامة للموانئ خلال عام 2022 و2023؟

2- هل تم تسكين تلك الشواغر خلال الفترة الماضية؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدنا بنسخة من القرارات الإدارية الصادرة مع تزويدنا بجميع الشروط والآلية التي تم اتخاذها لسد هذه الشواغر خلال العام 2022 و2023؟