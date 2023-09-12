تقدم النائب خالد الطمار باقتراح برغبة بأن تتكفل وزارة التربية بنقل جميع التلاميذ بالمراحل التعليمية الثلاث وتفعيل النقل الجماعي للطلاب من المنزل إلى المدرسة ومن المدرسة إلى المنزل وذلك بتوفير باصات تخصص لهذا الغرض.

وقال في مقدمة الاقتراح إن المناطق الداخلية والطرق الرئيسية تعاني من الازدحام المروري المستمر، خاصة بالفترة الصباحية عند الخروج للدوام الرسمي وخروج الطلاب للمدارس، وكذلك المناطق التي تقع فيها المدارس بكل المراحل التعليمية المختلفة الأمر الذي يتطلب تنفيذ حلول عاجلة من شأنها المساهمة في تخفيف هذا الازدحام وكذلك رفع الحرج عن الآباء ولا يضطرهم إلى الخروج قبل نهاية الدوام وكثرة السيارات الخاصة أمام المدارس التي تؤدي إلى إرباك حركة السير والمرور أمامها بل وفي الشوارع المؤدية إليها.

ونص الاقتراح على ما يلي:

تتكفل وزارة التربية بنقل جميع التلاميذ ذكورا وإناثا بالمراحل التعليمية الثلاث ( الابتدائي والمتوسط والثانوي ) وتفعيل النقل الجماعي للطلاب من المنزل إلى المدرسة ومن المدرسة إلى المنزل وذلك بتوفير باصات تخصص لهذا الغرض مطابقة للاشتراطات الأمن والسلامة والوقاية على أن يكون استقبال التلميذ في الباص من امام منزله عند الذهاب ، ومن داخل فناء المدرسة عند العودة.