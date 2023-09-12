أسامة دياب

تبنت المفوضية الأوروبية قواعد محددة تتعلق بإصدار تأشيرات متعددة الرحلات للمواطنين الكويتيين والتي تعتبر أكثر تفضيلا من القواعد العامة المطبقة حتى تاريخه. وسيمكّن نظام التأشيرة الجديد «كاسكايد» المواطنين الكويتيين الذين يتقدمون بطلبات الحصول على تأشيرات الشنغن في الكويت بما في ذلك الذين يسافرون لدول الشنغن لأول مرة بأن يحصلوا على تأشيرات صالحة لمدة 5 سنوات بشرط ان تسمح صلاحية جواز السفر بذلك.

وطبقا لنظام التأشيرة الجديد «كاسكايد» الذي تم اعتماده بالنسبة للكويت، يمكن للمواطنين الكويتيين الآن أن يحصلوا على تأشيرات الشنغن طويلة الأمد ومتعددة الرحلات وصالحة لمدة 5 سنوات وفي حالة تجاوز صلاحية التأشيرة صلاحية جواز السفر، وسيتم إصدار تأشيرة متعددة الرحلات بفترة صلاحية تنتهي قبل 3 أشهر من تاريخ انتهاء صلاحية جواز السفر علما أنه خلال فترة صلاحية تلك التأشيرات يمكن للحاصلين على تلك التأشيرات التمتع بحقوق السفر التي تعادل تلك الحقوق التي يحصل عليها مواطنو الدول الذين لا يحتاجون لتأشيرة لدخول دول الشنغن.

ويعكس القرار الاعتقاد الراسخ للاتحاد الأوروبي بأن الكويت هي شريك مهم للاتحاد، كما أن هذا القرار يأتي في سياق الإعلان المشترك للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالشراكة الاستراتيجية مع منطقة الخليج والتي تشمل علاقات الاتحاد الأوروبي بالكويت. خاصة أن أحد دعائم استراتيجية الاتحاد الأوروبي تلك هي تسهيل التواصل بين الشعوب، حيث إن اعتماد نظام التأشيرات الجديد «كاسكايد» للكويت يسهم في تعزيز العلاقات بين الكويتيين والأوروبيين.

يذكر ان منطقة الشنغن تتكون من 27 بلدا أوروبيا منها 23 بلدا من البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وهي بلجيكا، كرواتيا، جمهورية التشيك، الدنمارك، ألمانيا، أستونيا، اليونان، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، هنغاريا، مالطا، هولندا، النمسا، پولندا، البرتغال، سلوڤينيا، سلوڤاكيا، فنلندا، السويد بالإضافة الى 4 بلدان من خارج الاتحاد الأوروبي وهي ايسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا.