قال النائب أ.د.حمد المطر إن الكويت خط أحمر، لذا نستنكر ما قام به احد محاضري كلية القادة والأركان بجمهورية مصرية العربية الشقيقة بعرض خريطة للوطن العربي بلا وجود للكويت ضمنها، وذلك في محاضرة حول معنى قوة الدولة ضمن دورة رقم (73) وبحضور عدد يزيد على 500 ضابط من جميع الدول العربية بما فيهم العراق.

وأضاف: نثمن دور الضباط الكويتيين الحاضرين في المحاضرة بانسحابهم اعتراضا على ذلك، ونطالب كل من وزيري الدفاع والخارجية باتخاذ موقف حازم وحاسم تجاه سيادة الكويت ووجودها وعلى المحاضر ان يعتذر وفورا امام الجميع وأن يعيد عرض الخارطة الفعلية للوطن العربي والتي تضم الكويت.

واستطرد: نحذر من استمرار هذه الممارسات اللامسؤولة وان كانت فردية، فإننا في حال عدم الاعتذار نطالب بسحب جميع مبتعثينا وتحويلهم للأردن، فلا مجال للتهاون في أي ما يمس سيادة الكويت.